Clima en Monterrey martes 11 de noviembre - Máxima de 22 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 22 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de martes.
Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 28 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13, mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana y ambiente gélido con heladas al amanecer sobre zonas serranas de Durango y Chihuahua.
Además continuará evento de “Norte” y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.
Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte); puntuales fuertes en Veracruz (región Las Montañas) y Tabasco; chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Capital) y Campeche; y lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como en zonas de Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.
Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Michoacán, y con posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur y costa).
Para el occidente del país, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.
Con información de conagua.gob.mx