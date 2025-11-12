Clima en Monterrey martes 11 de noviembre - Máxima de 22 grados

Clima en Monterrey con ambiente fresco durante la mañana de este martes en donde se espera una temperatura máxima de 22 grados por la tarde

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 22 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13, mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana y ambiente gélido con heladas al amanecer sobre zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Además continuará evento de “Norte” y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte); puntuales fuertes en Veracruz (región Las Montañas) y Tabasco; chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Capital) y Campeche; y lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como en zonas de Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Michoacán, y con posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur y costa).

Para el occidente del país, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

