Clima en Monterrey martes 11 de noviembre - Máxima de 22 grados

Por: Tania Montemayor

11 Noviembre 2025, 08:09

Clima en Monterrey con ambiente fresco durante la mañana de este martes en donde se espera una temperatura máxima de 22 grados por la tarde

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 22 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de martes. 

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 13, mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana y ambiente gélido con heladas al amanecer sobre zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Además continuará evento de “Norte” y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte); puntuales fuertes en Veracruz (región Las Montañas) y Tabasco; chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Capital) y Campeche; y lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como en zonas de Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Michoacán, y con posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur y costa).

Para el occidente del país, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Con información de conagua.gob.mx

