Clima en Monterrey martes 10 de marzo - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey cálido para esta jornada de martes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo parcialmente soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico Meteorológico General

Este día, la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y, en interacción con un río atmosférico, generará ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango; además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados.

Se prevé que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas y deje de afectar al territorio nacional.

A su vez, el frente frío número 40 recorrerá el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, un río atmosférico y la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo de diferentes tamaños en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de las entidades antes mencionadas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).