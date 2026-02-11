Clima en Monterrey martes 10 de febrero - Parcialmente nublado

Clima en Monterrey con ambiente brumoso en donde se espera una temperatura máxima de 27 grados y cielo parcialmente nublado para esta jornada de martes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de martes.

Mañana miércoles se pronostica una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad originado por la corriente en chorro subtropical, lo cual generará ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.

Así mismo, se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana.

Al final del día la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplazarán hacia Texas, EUA, dejando de afectar a la República Mexicana.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

A su vez, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de México.

También, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Finalmente, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, generando rachas de viento en dicha entidad, además del golfo de California.