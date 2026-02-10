Clima en Monterrey lunes 9 febrero - Máxima de 27 grados

Clima en Monterrey con ambiente de fresco a ligeramente cálido para este lunes en donde la temperatura máxima será de 27 grados con cielo parcialmente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente soleado durante esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas.

Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.

Por otra parte, la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en el occidente y sur de México, además de Quintana Roo.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y temperaturas altas durante el día sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.