VIE 14 FEB
30°

Clima

Clima en Monterrey lunes 9 de marzo - Máxima de 27 grados

Por: Tania Montemayor

09 Marzo 2026, 07:47

Compartir
WhatsApp

Clima en Monterrey con presencia de llovizna durante la mañana de este lunes en donde la temperatura máxima será de 27 grados por la tarde

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de lunes. 

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados.

clima-nacional-9marzo.jpg

Pronóstico meteorológico general

Hoy, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmosfera, favorecerá temperaturas cálidas en el sur y sureste de México y península de Yucatán, persistiendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Comentarios