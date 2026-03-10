Clima en Monterrey lunes 9 de marzo - Máxima de 27 grados

Clima en Monterrey con presencia de llovizna durante la mañana de este lunes en donde la temperatura máxima será de 27 grados por la tarde

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de lunes.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmosfera, favorecerá temperaturas cálidas en el sur y sureste de México y península de Yucatán, persistiendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).