Clima en Monterrey lunes 9 de marzo - Máxima de 27 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo parcialmente nublado durante esta jornada de lunes.
Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados.
Pronóstico meteorológico general
Hoy, la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada y el frente frío número 40 se desplazarán sobre el noroeste y norte de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en las citadas regiones, fuertes rachas de viento, ambiente frío a muy frío y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Por otra parte, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.
Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmosfera, favorecerá temperaturas cálidas en el sur y sureste de México y península de Yucatán, persistiendo la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).