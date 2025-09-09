Clima en Monterrey lunes 8 de septiembre - Lluvia ocasional

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 gradso y panorama de cielo mayormente nublado para este lunes en donde la lluvia estará presente de forma ocasional.
Mañana martes se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 29 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Nayarit; puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango; lluvias con intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua; así como lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California.
A su vez, el sistema frontal número 2, con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con inestabilidad atmosférica, lo que generará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas; y puntuales fuertes con rachas de viento de 40 a 60 km/h en Nuevo León y Coahuila.
Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de aire húmedo del golfo de México y mar Caribe, así como la aproximación de una nueva onda tropical (número 31), propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán.
Asimismo, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el interior del país, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco; puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas; puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Aguascalientes; y lluvias con intervalos de chubascos en Morelos, Tlaxcala y Guanajuato.
Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por las tardes en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en el noreste de Baja California; y zonas de Sonora y Sinaloa.
Con información de conagua.gob.mx