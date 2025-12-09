Clima en Monterrey lunes 8 de diciembre - Máxima de 19 grados

Clima en Monterrey con ambiente seco durante esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 19 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 19 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 10 grados y máxima de 21 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 19 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, sur y este).

Lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluida en la península de Yucatán; y chubascos en el noreste y centro del territorio nacional.

La masa de aire polar que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro de México; así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y en la península de Yucatán; con rachas de viento de 80 a 100 km/h en costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur de la República Mexicana; y lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Con información de conagua.gob.mx