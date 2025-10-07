Clima en Monterrey lunes 6 de octubre - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido y soleado para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 31 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el huracán Priscilla se localiza al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California, sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (este y costa) y Guerrero (suroeste y costa); puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa (sur); así como lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur.

Asimismo, la amplia circulación de Priscilla, generará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas del Pacífico central mexicano.

La onda tropical número 36 se desplazará sobre el sureste del país, e interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, la vaguada monzónica y la entrada de aire húmedo del mar Caribe, lo que originará lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Yucatán y Puebla.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango; chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Con información de conagua.gob.mx