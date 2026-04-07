Clima en Monterrey lunes 6 de abril - Máxima de 19 grados

Clima en Monterrey con ambiente fresco para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 19 grados con cielo parcialmente nublado

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Nuevo León- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 19 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 23 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el frente frío número 43 se extenderá sobre el golfo de México y continuará interactuando con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, propiciando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; así como el descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Por otra parte, canal de baja presión sobre el occidente y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos océanos, generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, incluido el Valle de México.

Circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, sur y sureste de México, continuando con la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro) e iniciará una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).