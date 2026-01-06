Clima en Monterrey lunes 5 de enero - Máxima de 29 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de lunes en donde se espera una temperatura máxima de 29 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

En el transcurso de este día, el frente número 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Simultáneamente, el nuevo frente frío (número 27) ingresará sobre el noroeste del país, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciarán rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana.

Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.