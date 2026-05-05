Clima en Monterrey lunes 4 de mayo - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados para esta jornada de lunes en donde el panorama de cielo será parcialmente despejado.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 35 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la onda de calor prevalecerá en los estados de Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y este), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (noroeste, centro y suroeste), Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero (noroeste, oeste, sur, sureste y este), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (costa, centro y sur); e iniciando en Coahuila (suroeste), Nuevo León (sur), Zacatecas (norte, sur y este), Aguascalientes, San Luis Potosí (noroeste y oeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit (norte y sur), Colima, Guanajuato (centro), Querétaro (centro), Hidalgo (sur), Tlaxcala (suroeste), Ciudad de México, Estado de México, Campeche (norte y oeste) y Yucatán (sur).

El frente número 48 prevalecerá como estacionario sobre la península de Yucatán y sureste de México, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur), así como chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en los estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán rachas de viento de 50 a 70 km/h en el golfo de California, acompañadas con posible formación de tolvaneras en zonas del noroeste y norte de México, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Una línea seca que se establecerá sobre la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, originará fuertes rachas de viento sobre el noreste del territorio mexicano, así como lluvias aisladas en zonas de Tamaulipas y San Luis Potosí.

El ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará intervalos de chubascos en Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz; y lluvias aisladas en zonas de Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo.

Finalmente, para este día se prevé el establecimiento de un río atmosférico en el noroeste de México.