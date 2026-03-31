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Clima en Monterrey lunes 30 de marzo - Máxima de 30 grados

Por: Tania Montemayor

30 Marzo 2026, 07:53

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Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo parcialmente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados.

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Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación de baja presión en niveles medios y una vaguada en altura se desplazarán sobre el occidente y norte de México, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y descenso de temperatura en estados del oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del territorio nacional.

A su vez, durante la noche, hay posibilidad de caída de aguanieve en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4,200 msnm del occidente, centro y oriente de México.

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