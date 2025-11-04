Clima en Monterrey lunes 3 de noviembre - Máxima de 26 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 26 grados con cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 26 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 12 con características de estacionario que se extenderá sobre la península de Yucatán, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este y noreste), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste); y lluvias con intervalos de chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Por otro lado, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos dispersos en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan); y lluvias aisladas en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), e Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango).

Asimismo, se prevé baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional.

Con información de conagua.gob.mx