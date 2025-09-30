Clima en Monterrey lunes 29 de septiembre - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados con panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de lunes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con tiempo cálido durante este lunes en donde la temperatura máxima será de 32 grados con cielo parcialmente soleado.

Mañana martes se espera una temperatura mínima 21 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un canal de baja presión y una circulación de baja presión en superficie sobre el golfo de México, mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso durante la tarde sobre la mayor parte del territorio mexicano con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, pudiendo superar los 40 °C en Sinaloa.

Al final del día, la nueva onda tropical (número 35) se aproximará al sur de la península de Yucatán.

Con información de conagua.gob.mx