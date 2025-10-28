Clima en Monterrey lunes 27 de octubre - Máxima de 33 grados

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey cálido para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 33 grados con cielo mayormente despejado.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el ingreso de un nuevo frente frío (número 11) sobre el noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la dicha región. T

ambién, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará rachas de viento en el norte y noreste del país.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y la península de Yucatán, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, así como un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de esas regiones, además del noreste y oriente de México.

Con información de conagua.gob.mx