Clima en Monterrey lunes 27 de abril - Máxima de 35 grados

Clima en Monterrey caluroso para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 35 grados con cielo parcialmente soleado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 35 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 37 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas; así mismo se mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur), Chiapas (centro y noreste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste), iniciando en Chihuahua (suroeste).

Por otra parte, el frente frío número 47 recorrerá el norte del país y en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo, y rachas de viento en las regiones mencionadas.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.