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Clima en Monterrey lunes 27 de abril - Máxima de 35 grados

Por: Tania Montemayor

27 Abril 2026, 07:49

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Clima en Monterrey caluroso para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 35 grados con cielo parcialmente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 35 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 24 grados y máxima de 37 grados. 

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Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas; así mismo se mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur), Chiapas (centro y noreste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste), iniciando en Chihuahua (suroeste).

Por otra parte, el frente frío número 47 recorrerá el norte del país y en interacción con una línea seca en el noreste de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos, descargas eléctricas, posible caída de granizo, y rachas de viento en las regiones mencionadas.

Finalmente, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

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