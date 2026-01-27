Clima en Monterrey lunes 26 enero - Ambiente muy frío y seco

Clima en Monterrey con ambiente muy frío para este lunes en donde se espera una máxima de 12 grados con cielo parcialmente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura mínima de 1 grado y máxima de 12 grados por la tarde con panorama de cielo parcialmente soleado durante este lunes.

Mañana martes contínúa el frío en la ciudad de Monterrey con temperatura mínima de 1 grado y máxima de 12 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del golfo de México, sureste del país y la península de Yucatán, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones; pronosticándose lluvias puntuales intensas a torrenciales en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal, mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste del país; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, prevalecerá la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba.