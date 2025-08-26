Clima en Monterrey lunes 25 agosto - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de lunes en donde se espera una temperatura máxima de 34 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en el norte y centro de Nayarit; centro y sur de Sinaloa y oeste de Durango; puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua; y puntuales fuertes en Baja California Sur y Baja California. Una vaguada en altura en combinación con inestabilidad atmosférica en el noreste de México, ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, un canal de baja presión que se extenderá en la Mesa del Norte y Mesa Central, y el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; y lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El paso de onda tropical número 25 sobre el sur del territorio nacional originará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales intensas en Jalisco; y puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima.

La entrada de aire húmedo del mar Caribe en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, así como la aproximación e ingreso por la tarde de la nueva onda tropical número 26 a la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en el sur y oeste de Chiapas, oeste de Tabasco, norte y este de Oaxaca, así como en el sur de Veracruz; lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán.

La tormenta tropical Juliette, situada al sur de la península de Baja California, generará oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa sur de Baja California Sur.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas de Baja California Sur y Sonora, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

