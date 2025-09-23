Clima en Monterrey lunes 22 de septiembre - Máxima de 33 grados

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo parcialmente despejado durante esta jornada de lunes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 33 grados.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 22 grados y máxima de 34 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el monzón mexicano propiciará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, además de chubascos en Baja California Sur.

El aporte de humedad producido por la corriente en chorro subtropical, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en Baja California.

Por otra parte, la tormenta tropical Narda al suroeste de las costas de Guerrero y la proximidad de la vaguada monzónica en combinación con inestabilidad atmosférica a lo largo del Pacífico Central mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Un canal de baja presión que prevalecerá sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Morelos, Ciudad de México y Estado de México; chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila.

Simultáneamente, otro canal de baja presión en el sureste del país en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera que se extenderá desde el noreste y oriente del golfo de México, hasta la península de Yucatán, así como el ingreso y avance de la nueva onda tropical número 34 a partir de la tarde en la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Oaxaca y sur de Veracruz; puntuales muy fuertes en Campeche y Tabasco; y puntuales fuertes en Quintana Roo y Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, y muy caluroso con temperaturas máximas mayores a 40 °C en zonas de Chihuahua y Coahuila.

Con información de conagua.gob.mx