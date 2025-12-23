Clima en Monterrey lunes 22 de diciembre - Máxima de 27 grados

Clima en Monterrey con ambiente templado y cielo mayormente soleado para este lunes, en donde se espera una temperatura máxima de 27 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorama de cielo mayormente soleado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por otra parte, el frente número 23 se mantendrá sobre el noreste de México y se disipará durante la tarde.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país; así mismo, originará un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación.