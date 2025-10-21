Clima en Monterrey lunes 20 de octubre - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima se pronostica en 31 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 8 con características de estacionario interaccionará con una vaguada en altura extendida desde el oriente del golfo de México hasta la Península de Yucatán, un canal de baja presión sobre el occidente de dicho golfo e inestabilidad atmosférica en el sureste del país, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones: Los Tuxtlas y Olmeca) y Chiapas (regiones: Selva, Fronteriza y Soconusco).

Lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (región: Papaloapan), Tabasco (regiones: Sierra y Chontalpa) y Oaxaca (regiones: Papaloapan, Istmo y Sierra Norte); y lluvias puntuales fuertes en Veracruz (región: Las Montañas), Puebla (regiones: Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), y zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias y chubascos en el noreste de México.

Asimismo, la masa de aire frío asociada al sistema frontal, modificará sus características térmicas, propiciando el gradual aumento de las temperaturas en el oriente del país. Asimismo, se mantendrá viento de componente norte con rachas de 35 a 50 km/h en las costas de Veracruz, y rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Durante la noche, dicho frente se debilitará sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país.

Por otra parte, un canal de baja presión prevalecerá al interior del territorio mexicano, y en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, e inestabilidad atmosférica en el occidente del territorio nacional, generarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste); así como lluvias con intervalos de chubascos en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Durango; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo y Chihuahua.

Finalmente, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas, reforzará la probabilidad de lluvias en los estados del sur del litoral del Pacífico mexicano.

Con información de conagua.gob.mx