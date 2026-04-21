Clima en Monterrey lunes 20 de abril - Lluvia ocasional

Clima en Monterrey con ambiente fresco y presencia de lluvia ocasional para este lunes en donde la temperatura máxima será de 18 grados

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 18 grados y panorama de cielo mayormente nublado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 25 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente número 45 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la entrada de aire húmedo del mar Caribe, lo que ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán.

La masa de aire polar asociada al frente comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que el frente número 45 deje de afectar a territorio mexicano al finalizar este día.

A su vez, un canal de baja presión al interior del país, así como la inestabilidad atmosférica en niveles medios y altos de la atmósfera y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato y Estado de México; y puntuales fuertes en Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se pronostican intervalos de chubascos en Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste y sur) y Morelos (sur), dando inicio a partir de hoy en Oaxaca (suroeste).