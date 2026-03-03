Clima en Monterrey lunes 2 de marzo - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 31 grados con cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo mayormente soleado durante esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un nuevo frente frío número 38 sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de dicha península.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).