Clima en Monterrey lunes 19 de enero - Máxima de 21 grados

Clima en Monterrey con ambiente seco para esta jornada de lunes en donde se pronostica una temperatura máxima de 21 grados con cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 21 grados y panorama de cielo mayormente soleado para este lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 15 grados con probabilidad de lluvia.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 29 se desplazará sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana, sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante esta tarde, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.