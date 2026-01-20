Clima en Monterrey lunes 19 de enero - Máxima de 21 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 21 grados y panorama de cielo mayormente soleado para este lunes.
Mañana martes se espera una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 15 grados con probabilidad de lluvia.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente frío número 29 se desplazará sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana, sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.
Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante esta tarde, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.