Clima en Monterrey lunes 17 de noviembre - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ambiente cálido para este lunes en donde se pronostica una temperatura máxima de 30 grados con cielo soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, se prevé que el frente frío número 14 se desplace hacia Estados Unidos y deje de afectar al país.

Sin embargo, otro frente frío (número 15) se aproximará al noroeste de México, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), intervalos de chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur, con posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, además de vientos fuertes en el noroeste de México.

Una línea seca sobre el norte de Coahuila ocasionará rachas fuertes de viento en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste de México, así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y sur).

Finalmente, predominará cielo despejado y sin probabilidad de lluvia en el resto de la República Mexicana; ambiente frío a muy frío durante la mañana con posibles heladas en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Con información de conagua.gob.mx