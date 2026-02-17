Clima en Monterrey lunes 16 febrero - Máxima de 32 grados

Por: Tania Montemayor 16 Febrero 2026, 09:17

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 32 grados por la tarde y de 21 grados por la noche con ambiente seco y rachas de viento presentes

Condiciones para hoy amanecer de 15 grados, por la tarde máximo de 28 y por la noche de 21 grados centígrados. Bajo el panorama de precipitación, ambiente seco y la nubosidad baja. Para los próximos días seguirá subiendo el termómetro máximo, para el martes se mantiene el ambiente agradable, fresco, la máxima se elevará a 32 grados, miércoles amanecer de 18 grados, máxima de 33, jueves amanecer de 19 grados, máxima de 36. El día jueves va a ser el más caluroso de toda la semana y el día viernes va a amanecer de 19 grados, máxima de 33. El panorama de lluvias va a estar baja, el ambiente seco y las rachas de viento presente en el área metropolitana.