Clima en Monterrey lunes 16 de marzo - Viento y ambiente fresco

Clima en Monterrey con presencia de viento durante esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 19 grados con cielo mayormente despejado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 19 grados con panorama de cielo mayormente despejado para esta jornada de lunes.

Mañana martes continúa el ambiente fresco con mínima de 9 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 41 y su masa de aire ártico asociada, se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur).

Lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán; evento de “Norte” de fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 km/h en Tamaulipas y Veracruz, rachas de 80 a 100 km/h, durante la noche, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y este) y Oaxaca (sur y este), iniciando a partir de este día en Chiapas (suroeste).