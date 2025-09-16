Clima en Monterrey lunes 15 de septiembre - Máxima de 31 grados

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de lunes

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente bochornoso para esta jornada de lunes, en donde la temperatura máxima será de 31 grados y panorama de cielo parcialmente nublado.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de mínima de 22 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, la tormenta tropical Mario se localizará al suroeste de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias y vientos fuertes en dicha entidad.

Por otra parte, el monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional, interaccionará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical número 32, que se desplazará sobre el sur y centro de México, así como con la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico central mexicano, originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, así como en el occidente del país; además de lluvias puntuales intensas en Puebla.

Otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas sobre dichas regiones.

Con información de conagua.gob.mx