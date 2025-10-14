Clima en Monterrey lunes 13 de octubre - Ambiente brumoso

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de lunes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso para este lunes en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo paricalmente soleado.

Para mañana martes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del país, además de vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el oriente, occidente, sur y sureste del territorio nacional, en combinación con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical número 37 sobre Guerrero y otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas; con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas.

Con información de conagua.gob.mx