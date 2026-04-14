Clima en Monterrey lunes 13 de abril - Máxima de 30 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente despejado para esta jornada de lunes.
Mañana martes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 30 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente frío número 44 se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y con una línea seca sobre el norte de México, originando lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua; dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo.
A su vez, se prevén vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en Baja California y Sonora; con posible formación de torbellinos en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste), así como rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Durango y Sinaloa.
Por otra parte, canales de baja presión en el interior y sureste del territorio mexicano; aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur, sureste y la península de Yucatán; y posible caída de granizo en el oriente y centro del país, incluido el Valle de México.
Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).