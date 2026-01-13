Clima en Monterrey lunes 12 de enero - Máxima de 13 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 13 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de lunes.
Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 7 grados y máxima de 14 grados.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente número 27 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Yucatán.
La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre el centro, oriente y sureste del país, así como evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá durante la noche.
Simultáneamente, la segunda tormenta invernal de la temporada, generará ambiente muy frío a gélido; rachas fuertes de viento; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango; y chubascos en Sonora, Zacatecas y Nuevo León; posible caída de nieve o aguanieve en Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, además de lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León.
El ingreso de aire húmedo del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan) y Oaxaca; puntuales fuertes en Quintana Roo, Campeche y Puebla (Tehuacán-Sierra Negra); y chubascos en Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz (Sotavento, Capital y Las Montañas).
Asimismo, propiciará lluvias aisladas en entidades del occidente y centro de la República Mexicana.