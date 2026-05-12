Clima en Monterrey lunes 11 de mayo -Lluvia ocasional

Clima en Monterrey con chubasco ocasional durante esta jornada de lunes en donde la temperatura máxima será de 27 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 27 grados y panorana de cielo parcialmente despejado para esta jornada de lunes en donde la probabilidad de chubasco estará presente.

Mañana martes se pronostica una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 27 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 50 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio nacional, en combinación con un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano, con la corriente en chorro subtropical y aunado a inestabilidad atmosférica propiciarán lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y centro) y Veracruz (norte y centro); intensas en Tamaulipas (oeste y sur) y Querétaro (norte); muy fuertes en Nuevo León (centro y este), Estado de México (norte y este), Guerrero (este) y Oaxaca (norte y oeste); lluvias fuertes en Guanajuato (noreste y sur), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas (costa), además de chubascos en Tabasco.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en el norte, noroeste y occidente del territorio nacional; además de lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán.

Simultáneamente, la masa de aire frío asociada al frente originará rachas de viento en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Finalmente, continuará la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sonora (este y sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (oeste), finalizando a partir de este día en Zacatecas y Estado de México.