Clima en Monterrey lunes 10 de noviembre - Ambiente fresco y seco

Clima en Monterrey con ambiente fresco para esta jornada de lunes en donde se espera una temperatura máxima de 20 grados con cielo mayormente despejado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados y cielo mayormente despejado durante esta jornada de lunes.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 13 recorrerá la península de Yucatán, a su vez, la masa de aire ártica cubrirá la mayor parte del territorio mexicano, generando lluvias fuertes a intensas en el sureste del país, incluida dicha península; así como lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Asimismo, se pronostica ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También, prevalecerán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Al final del día, el frente frío núm. 13 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México.

En el resto del país, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y sin probabilidad de lluvia.

Con información de conagua.gob.mx