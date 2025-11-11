Clima en Monterrey lunes 10 de noviembre - Ambiente fresco y seco

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 20 grados y cielo mayormente despejado durante esta jornada de lunes.
Mañana martes se espera una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 22 grados.
Pronóstico meteorológico general
Este día, el frente frío número 13 recorrerá la península de Yucatán, a su vez, la masa de aire ártica cubrirá la mayor parte del territorio mexicano, generando lluvias fuertes a intensas en el sureste del país, incluida dicha península; así como lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
Asimismo, se pronostica ambiente de gélido a muy frío con heladas al amanecer en los estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; evento de “Norte” con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje elevado en costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
También, prevalecerán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Al final del día, el frente frío núm. 13 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar gradualmente a México.
En el resto del país, se pronostica cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y sin probabilidad de lluvia.
Con información de conagua.gob.mx