Clima en Monterrey lunes 1 de diciembre - Frío moderado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 16 grados y panorama de cielo mayormente nublado durante esta jornada de lunes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con frío moderado para esta jornada de lunes en donde se espera una temperatura mínima de 16 grados con cielo mayormente nublado.

Mañana martes se espera una temperatura mínima de 9 grados y máxima de 15 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el frente frío número 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país y ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como lluvias aisladas en el noreste del territorio nacional.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, norte de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, una vaguada en altura, un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical, mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Con información de conagua.gob.mx