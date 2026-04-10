VIE 14 FEB
30°

Clima

Clima en Monterrey jueves 9 de abril - Lluvia seguirá presente

Por: Masha Kayl

09 Abril 2026, 07:54

Compartir
WhatsApp

Clima en Monterrey con cielo nublado y lluvia ocasional para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 24 grados

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo nublado para este jueves, en donde la lluvia estará presente de forma ocasional.

Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 23 grados con pronóstico de lluvia.

clima-nacional-9abril.jpg

Pronóstico meteorológico general

Este día, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en ambas regiones.

Por otra parte, canales de baja presión en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).

Comentarios