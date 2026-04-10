Clima en Monterrey jueves 9 de abril - Lluvia seguirá presente

Por: Masha Kayl 09 Abril 2026, 07:54 Compartir

Clima en Monterrey con cielo nublado y lluvia ocasional para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 24 grados

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 24 grados y panorama de cielo nublado para este jueves, en donde la lluvia estará presente de forma ocasional. Mañana jueves se espera una temperatura mínima de 18 grados y máxima de 23 grados con pronóstico de lluvia. Pronóstico meteorológico general Este día, una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento en ambas regiones. Por otra parte, canales de baja presión en la Mesa Central, sureste del país y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (centro y sur) y Chiapas (costa).