Clima en Monterrey jueves 8 de enero - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de jueves

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente brumoso y cálido para esta jornada de jueves en donde se pronostica una temperatura máxima de 30 grados.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 27 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, lo que generará lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua.

Su masa de aire asociada, ocasionará ambiente frío a muy frío en sierras del noroeste de México, así como ambiente gélido por la mañana en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Sonora y Chihuahua; y vientos con rachas muy fuertes de 70 a 90 km/h en Baja California, Chihuahua y Durango.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y mar Caribe propiciará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

En el resto del país, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, además de ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.