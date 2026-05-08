Clima en Monterrey jueves 7 de mayo - Pronóstico de lluvia

Clima en Monterrey con ligero descenso en el termómetro para este jueves en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo nublado

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con presencia de lluvia durante esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 28 grados con cielo nublado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 28 grados con pronóstico de lluvia activo.

Pronóstico meteorológico general

Para este día, el frente número 49 se extenderá como estacionario sobre el noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Nuevo León (este, centro y noreste) y Tamaulipas (oeste y noroeste); así como puntuales muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí.

Además, existen condiciones para la formación de torbellinos en Coahuila (norte), Nuevo León y Tamaulipas (noroeste y norte).

Simultáneamente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre la República Mexicana, por lo que prevalecerá la onda de calor en Durango (suroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (norte y noreste), Aguascalientes, Guanajuato (centro y noreste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo, Tlaxcala (suroeste), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (sur), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste); finalizando a partir de este día en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.