Clima en Monterrey jueves 7 de agosto - Jornada calurosa

Clima en Monterrey caluroso para este jueves en donde la temperatura máxima será de 37 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 37 grados y panorama de cielo mayormente despejado durante este jueves.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 37 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la tormenta tropical Ivo se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano; sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias intensas en Nayarit y Jalisco; y puntuales muy fuertes en Colima y Michoacán, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en altura mantendrán la probabilidad de lluvias puntuales intensas en Sinaloa; puntuales muy fuertes en Durango y Chihuahua; chubascos en Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur y Baja California.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del golfo de México generará lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato; puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.

Simultáneamente, la entrada de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero. Asimismo, un canal de baja presión que se desplazará sobre el sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica sobre la península de Yucatán, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, y muy caluroso en zonas del occidente, noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora, manteniéndose la onda de calor en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

Con información de conagua.gob.mx