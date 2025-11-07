Clima en Monterrey jueves 6 de noviembre - Máxima de 30 grados

Clima en Monterrey con ascenso en el termómetro para este jueves, en donde la temperatura máxima será de 30 grados con cielo mayormente soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima está pronosticada en 30 grados con cielo mayormente soleado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 33 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, la onda tropical número 40, poco definida, se desplazará sobre el sureste del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, originará lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, así como intervalos de chubascos en Guerrero y Veracruz.

En el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde. Finalmente, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Con información de conagua.gob.mx