Clima en Monterrey jueves 5 de marzo -Probabilidad de chubasco

Clima en Monterrey con ambiente templado para esta jornada de jueves en donde se espera una temperatura máxima de 30 grados con probabilidad de chubasco

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo parcialmente nublado para esta jornada de jueves, en donde la probabilidad de chubascos estará presenten en zonas cercanas a las sierras.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 19 grados y máxima de 31 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una línea seca sobre el noreste del territorio nacional, ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en dicha región, con probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Península de Yucatán, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Por otro lado, el nuevo frente frío número 39 se extenderá sobre el noroeste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en esa región. Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).