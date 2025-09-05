Clima en Monterrey jueves 4 de septiembre - Cálido con 36 grados

Clima en Monterrey caluroso con temperatura máxima de 36 grados y panorama de cielo parcialmente despejado durante este jueves

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 36 grados con cielo parcialmente despejado.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 36 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el ciclón tropical Lorena, se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua; así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en la costa oriental y occidental del sur de la península, y posible formación de trombas marinas en el golfo de California.

El frente número 1 prevalecerá estacionario sobre el noreste de México y la entrada de aire húmedo del golfo de México, ocasionarán fuertes rachas de viento y chubascos dispersos en dicha región.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Zacatecas; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Guanajuato; y lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Una circulación ciclónica en altura en el sureste y sur mexicano y el flujo de aire húmedo proveniente del mar Caribe, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y el sur de Veracruz; puntuales fuertes en Chiapas y Tabasco; y lluvias con intervalos de chubascos en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

El paso de la onda tropical número 30 y el aire húmedo del océano Pacífico sobre el sur y occidente del territorio nacional, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Jalisco; y puntuales fuertes en Michoacán y Colima.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con información de conagua.gob.mx