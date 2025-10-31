Clima en Monterrey jueves 30 de octubre - Ambiente fresco

Por: Tania Montemayor 30 Octubre 2025, 08:07 Compartir

Clima en Monterrey con ambiente fresco y seco para esta jornada de jueves en donde se espera una temperatura máxima de 23 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente fresco por la mañana y temperatura máxima de 23 grados durante la tarde, en donde se presentará panorama de cielo mayormente despejado. Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 13 grados y máxima de 24 grados. Pronóstico meteorológico general Para hoy, el frente frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y lluvias aisladas en Puebla (región Valle Serdán) y en zonas de Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango. Con información de conagua.gob.mx