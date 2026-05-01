Clima en Monterrey jueves 30 de abril - Parcialmente soleado

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 31 grados y panorama de cielo parcialmente soleado para esta jornada de jueves

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Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente cálido en donde la temperatura máxima será de 31 grados con panorama de cielo parcialmente soleado.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 30 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, se prevé una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, la cual mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso con onda de calor en Sinaloa (centro), Durango (oeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán, Guanajuato (centro, sur y suroeste), Puebla (sureste y suroeste), Morelos, Estado de México (oeste), Veracruz (centro), Guerrero, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (norte, centro y oeste); finalizando en Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Hidalgo Tlaxcala y Ciudad de México.

Por otra parte, la interacción de un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, una vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, con el nuevo frente frío número 48 que recorrerá el norte y noreste mexicano, originarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como lluvias y chubascos en Baja California, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, propiciará chubascos dispersos en Chiapas y lluvias aisladas en zonas de Oaxaca.