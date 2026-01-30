Clima en Monterrey jueves 29 de enero - Máxima de 22 grados

Clima en Monterrey con ascenso en el termómetro para este jueves, en donde la máxima será de 22 grados con cielo mayormente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente de frío a templado para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 22 grados con cielo mayormente despejado.

Mañana viernes llega un nuevo descenso en el termómetro en el transcurso de la jornada con máxima de 16 grados y mínima de 9 grados por la noche.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente, centro y sur de México, ocasionará ambiente estable y sin lluvia en dichas regiones; sin embargo, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y el mar Caribe, ocasionará lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Durante la tarde-norte, un nuevo frente frío (número 32) y su masa de aire polar ingresarán sobre la frontera norte de México, en interacción con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.