Clima en Monterrey jueves 28 de agosto - Máxima de 34 grados

Por: Tania Montemayor

28 Agosto 2025, 07:42

Clima en Monterrey caluroso para esta jornada de jueves en donde se pronostica una temperatura máxima de 34 grados con cielo parciamente despejado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 34 grados y panorama de cielo parcialmente despejado durante esta jornada de jueves.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 23 grados y máxima de 35 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California Sur, propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Por otra parte, la corriente en chorro subtropical sobre el noroeste de México y los remanentes de Juliette ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del país.

Simultáneamente, la onda tropical número 27 se desplazará sobre el sureste mexicano y aunado a un canal de baja presión, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en la región mencionada, incluida la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Adicionalmente, la onda tropical núm. 26 dejará de afectar a México.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

Asimismo, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (sur y suroeste), Colima (centro, este y sur), Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (suroeste y sur) y Oaxaca (sur); y dará inicio en Coahuila (centro y norte), Nuevo León (sur) y Tamaulipas (oeste y sur).

Con información de conagua.gob.mx

