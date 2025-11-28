Clima en Monterrey jueves 27 de noviembre - Llovizna y fresco

Clima en Monterrey con ambiente fresco para esta jornada de jueves en donde se espera una temperatura máxima de 20 grados con cielo nublado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente fresco y lluvioso durante este jueves, en donde se pronostica una temperatura máxima de 20 grados con panorama de cielo nublado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 21 grados.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, el frente frío número 16 recorrerá el oriente y sureste de México, además del norte de la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país, ocasionando lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Tabasco y Chiapas; y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz (región Las Montañas) y Quintana Roo (norte).

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el evento de “Norte” fuerte a muy fuerte y oleaje elevado en las costas del golfo de México, península de Yucatán e istmo y golfo de Tehuantepec, así como ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro del país, con bancos de niebla y heladas, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, generará intervalos de chubascos y lluvias aisladas en el noreste, centro, sur y occidente del territorio nacional.

Con información de conagua.gob.mx