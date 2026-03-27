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Clima en Monterrey jueves 26 de marzo - Máxima de 33 grados

Por: Tania Montemayor

26 Marzo 2026, 07:58

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Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 33 grados con cielo soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura máxima de 33 grados y panorama de cielo soleado para esta jornada de jueves.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 17 grados y máxima de 33 grados.

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Pronóstico meteorológico general

Este día, canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste del país, en combinación con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en dichas regiones; además de lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco.

Asimismo, prevalecerá una línea seca sobre el norte del territorio nacional, generando vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el noroeste de México, mantendrá cielo despejado y sin lluvia, así como ambiente caluroso a muy caluroso en el norte y noroeste de la República Mexicana.

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