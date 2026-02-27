Clima en Monterrey jueves 26 de febrero -Ambiente seco y caluroso

Clima en Monterrey muy caluroso para esta jornada de jueves en donde se espera una temperatura máxima de 37 grados con cielo mayormente soleado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente seco y caluroso durante este jueves en donde la temperatura máxima será de 37 grados con cielo mayormente soleado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

A partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Por otra parte, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.