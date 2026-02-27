VIE 14 FEB
Clima en Monterrey jueves 26 de febrero -Ambiente seco y caluroso

Por: Tania Montemayor

26 Febrero 2026, 07:50

Clima en Monterrey muy caluroso para esta jornada de jueves en donde se espera una temperatura máxima de 37 grados con cielo mayormente soleado

Nuevo León.- Clima en Monterrey con ambiente seco y caluroso durante este jueves en donde la temperatura máxima será de 37 grados con cielo mayormente soleado.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 20 grados y máxima de 32 grados. 

Pronóstico meteorológico general

Este día, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

A partir de este día inicia una onda de calor en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Por otra parte, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío, ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

