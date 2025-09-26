Clima en Monterrey jueves 25 de septiembre - Lluvia ocasional

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados y panorama de cielo mayormente nublado en donde se espera lluvia de forma ocasional

Nuevo León.- Clima en Monterrey con probabilidad de lluvia ocasional para esta jornada de jueves en donde la temperatura máxima será de 30 grados.

Mañana viernes se espera una temperatura mínima de 21 grados y máxima de 29 grados.

Pronóstico meteorológico general

Este día, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles medios, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste del territorio nacional.

Así mismo, el frente número 4 se extenderá con características de estacionario sobre el norte y noreste del país; interaccionará con un canal de baja presión y originará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

A su vez, se prevé un descenso de la temperatura en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, la onda tropical número 34 se desplazará sobre el sur del país, en combinación con un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, y con inestabilidad atmosférica, originará lluvias muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional.

A su vez, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, aunado a una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 °C en Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

