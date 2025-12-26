Clima en Monterrey jueves 25 de diciembre - Nublado con 28 grados

Clima en Monterrey con panorama de cielo nublado a parcialmente despejado y temperatura máxima de 28 grados para esta jornada de jueves

Nuevo León.- Clima en Monterrey con temperatura mínima de 17 grados y máxima de 28 grados para esta jornada de jueves en donde se espera una panorama de cielo nublado a parcialmente despejado.

Mañana viernes se pronostica una temperatura mínima de 16 grados y máxima de 28 grados.

Pronóstico meteorológico general

Hoy, el nuevo frente frío se extenderá sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando vientos con rachas de hasta 60 km/h, intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora.

Con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Yucatán.

Se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.